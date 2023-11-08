США виступають проти окупації Ізраїлем Гази - Блінкен

У США наголосили, що палестинський народ повинен відігравати центральну роль у своєму управлінні у Газі.

Сполучені Штати виступають проти будь-якої повторної окупації Ізраїлем Сектора Гази.

Про це заявив державний секретар Ентоні Блінкен під час виступу на зустрічі G-7 у Токіо 8 листопада, передає NBC News.

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Американський дипломат відреагував на заяву прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху про те, що його країна нестиме "загальну відповідальність за безпеку" палестинського анклаву після війни.

"Газою не може продовжувати керувати ХАМАС, але також ясно, що Ізраїль не може окупувати Газу", - сказав Блінкен.

Він наголосив, що наприкінці конфлікту може знадобитися якийсь перехідний період, але палестинський народ повинен буде відігравати центральну роль у своєму управлінні як у Газі, так і на Західному березі.

Нагадаємо, Reuters писало, що президент США Джо Байден під час телефонної розмови попросив прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу призупинити операцію у Газі.

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