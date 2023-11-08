Эвакуация украинцев из Газы: в МИДе рассказали подробности

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из Сектора Газа эвакуировали 43 украинца. Спикер МИД Украины Олег Николенко рассказал подробности эвакуации граждан из палестинского анклава.

Об этом он написал в Facebook.

Так, по его словам, сейчас украинцы находятся в безопасности на территории Египта на попечении украинских дипломатов.

"По итогам кропотливой дипломатической работы наши консулы встретили украинцев на КПП "Рафах", обеспечили их перевозку к месту временного пребывания, готовится дальнейший перелет в одну из соседних с Украиной стран", — рассказал он.

Николенко также добавил, что эвакуация граждан Украины из Сектора Газа продолжается. В настоящее время активно задействованы посольства Украины в Израиле и Египте и другие украинские ведомства. Вопрос эвакуации украинцев находится на личном контроле министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Работаем над вывозом украинцев 8 и 9 ноября. Разрешение на выезд нового количества граждан получено. Учитывая ограниченную пропускную способность КПП "Рафах", эвакуация происходит исключительно в пределах согласованных причастными местными ведомствами списков иностранцев", — резюмировал представитель МИД Украины.

Напомним, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что эвакуацию из Сектора Газа ожидают 367 украинцев.

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