Блокада украинско-польской границы: через какие пункты пропуска лучше не ехать

В ГПСУ напомнили, что отслеживать ситуацию на границе можно на сайте "еЧерга".

По состоянию на обед 8 ноября из-за забастовки перевозчиков в Польше движение затруднено на трех направлениях: Краковец, Рава-Русская и Ягодин.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время телемарафона в среду, 8 ноября.

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Он подчеркнул, что отслеживать ситуацию на границе можно на сайте "еЧерга".

"Другие направления как функционировали, так и функционируют", – рассказал он.

Спикер ГНСУ напомнил, что на выезд из Украины на 16 пунктах пропуска действует электронная очередь для грузовиков. Он призвал добавиться в "еЧергу" на эти направления, чтобы беспрепятственно попасть в Польшу.

"Поэтому каждый, кто хочет пересечь границу на этих направлениях, эти пункты пропуска также прописаны и на страницах государственной пограничной службы, и на сайте "Евчера", где они могут ознакомиться и с условиями, и загруженностью на каждом из этих пунктов пропуска", — отметил он.

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