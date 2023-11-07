Забастовка поляков на границе с Украиной: где сейчас наибольшее скопление автомобилей

На границе Украины с Польшей 6 ноября началась забастовка польских перевозчиков в пунктах пропуска. Через польско-украинскую границу будут пропускать только гуманитарные, военные грузы, автобусы и частный автотранспорт. Блокада границы касается только грузовиков.

Спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире национального телемарафона рассказал о ситуации на границе по состоянию на 7 ноября.

Из-за страйка польских перевозчиков затруднено движение в трех пунктах пропуска — "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская". Польские забастовщики перекрыли движение на путях, ведущих к границе Украины.

По состоянию на утро 7 ноября больше всего грузовиков стоит на пункте пропуска "Ягодин" — около 160. "Краковец" — около 100 грузовиков, "Рава-Русская" — около 50.

Как рассказал Демченко, 7 ноября на пункте пропуска "Ягодин" польская сторона не принимает грузовики, которые едут из Украины. В обратном направлении – из Польши в Украину – за час прибывает всего несколько транспортных средств

На пунктах пропуска "Краковец", "Рава-Русская" движение грузовиков из Украины в Польшу продолжается. В то же время ограничено движение грузовиков из Польши в Украину. Так же по несколько транспортных средств прибывают в час со стороны Польши.

Напомним, польские забастовщики заблокировали границу с Украиной и выдвинули ультиматум.

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