Блокировка границы с Польшей: протестующие выдвинули ультиматум

В Украине с 6 ноября началась забастовка польских перевозчиков, требующих отмены транспортного безвиза для Украины.

Государственная пограничная служба сообщила об усложнении движения грузовиков на трех крупнейших пунктах пропуска.

"После 13 часов произошло постепенное блокирование движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска Ягодин – Дорогуск, Краковец – Корчова, Рава-Русская – Гребенное. Осложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд", – говорится в сообщении.

Польские протестующие требуют вернуть систему коммерческих разрешений для украинских перевозчиков и ограничить их количество до уровня, действовавшего до полномасштабного вторжения России.

"Мы хотим введение коммерческих разрешений для украинских компаний, потому что они увеличили перевозку в 7,5 раза. В 2021 году – перед началом войны Польша предоставила украинской стороне 160 000 разрешений. В этом году до сентября украинские компании осуществили 880 000 перевозок через польскую границу. конца года, вероятно, будет 1,2 млн. перевозок. Поэтому мы хотим защитить собственный рынок. И мы хотим, чтобы коммерческие разрешения на перевозку грузов были вновь введены, за исключением гуманитарной помощи и вещей для украинской армии", — заявил организатор протеста Томаш Борковский.

Напомним, 6 ноября парализована работа пункта пропуска "Ягодин" Волынской таможни из-за стачек польских перевозчиков.

По предварительной информации, с сегодняшнего дня польские протестующие будут пропускать на час по одному грузовому транспортному средству в обоих направлениях. Акция протеста продлится до 3 декабря 2023 года.

Читайте также: