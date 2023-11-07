Блокада границы: эксперт объяснил, кто стоит за протестами перевозчиков в Польше

Польские перевозчики заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной до 3 декабря. Главное требование – возобновить выдачу разрешений для украинских водителей для работы в ЕС, которые Брюссель отменил до июня 2024 года.

С понедельника, 6 ноября, польские перевозчики объявили круглосуточную блокаду трех пунктов пропуска на польско-украинской границе: "Гребенное – Рава-Русская", "Корчёва – Краковец" и "Дорогуск – Ягодин". ТСН.ua уже сообщал, что польские протестующие обещали пропускать по одному грузовому транспортному средству в сутки в обе стороны. Но по факту только в пункте пропуска "Корчева — Краковец" грузовые транспортные средства могут беспрепятственно двигаться на въезд в Украину. На двух других заблокирован и въезд, и выезд.

Пассажирские автобусы, легковые автомобили, а также гуманитарные и военные грузы протестующие пообещали пропускать свободно. Блокада, по их словам, касается только грузовиков, потому что якобы польские предприниматели испытывают чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

Какие требования предъявляют польские перевозчики:

возобновить разрешения для украинских водителей для работы в ЕС;

предоставить доступ к украинской системе "Путь";

изъять польские машины из украинской системы "еЧерга", создав новую исключительно для польских перевозчиков;

пропускать пустые польские грузовики вне очереди;

запретить регистрацию в Польше фирм-перевозчиков, финансируемых из-за границ ЕС.

По словам участников блокады, в настоящее время польско-украинскую границу пересекли 880 тыс. украинских грузовиков, а до отмены разрешений — это было около 160 тыс. Также их возмущает длительное ожидание пересечения границы в электронной очереди "Евчера". А вот по регистрации фирм-перевозчиков, финансируемых из-за пределов ЕС, здесь претензия также к Беларуси, России, Турции и Грузии.

По словам Посла Украины в Польше Василия Зварыча, блокирование польскими перевозчиками дорог к пограничным переходам – это болезненный удар в спину Украины, которая страдает от российской агрессии.

"Под угрозой — коридоры солидарности между Украиной и ЕС, проходящие через территорию Польши. Призываем польских протестующих прекратить блокаду границы и выбрать другие формы отстаивания своих прав, которые не препятствовали бы движению через границу. Ведь в условиях войны такие методы только играют на руку нашему. совместному врагу – российским террористам, и вредят интересам не только Украины, но и Польши и всей Европы», – написал Василий Зварыч в Facebook.

Кто стоит за протестами польских перевозчиков? Ранее на совместной пресс-конференции к организаторам блокады присоединились представители антисистемной и антиукраинской партии "Конфедерация". ТСН.ua уже также писал, что она постоянно выступала за прекращение оказания помощи Украине, призывая даже остановить украинизацию Польши, а затем активно приобщалась к запрету импорта и транзита по территории Польши украинского зерна.

По словам Якуба Ольховского, руководителя отдела в польском Институте Центральной Европы, за этим протестом польских перевозчиков действительно стоит "Конфедерация" – единственная антиукраинская политическая сила в Польше.

"Я из этого не удивлен. Возможно, они хотели извлечь какую-то политическую выгоду, что маловероятно учитывая их трагический результат на парламентских выборах (соцопрос давали им до 10%, а по факту 15 октября они получили 6,2% — ред.). Они проиграли выборы, потому что надеялись получить гораздо больше. Какая их цель? Сейчас они хотят отстроить свой политический потенциал и капитал, играя на польско-украинских проблемах. Они не хотят исчезнуть из политической повестки дня Польши, поэтому они занимаются дестабилизацией", — сказал ТСН .ua Якуб Ольховский на Украинском Центрально-Европейском Форуме (UCEF) во Львове, организованного Советом внешней политики "Украинская призма".

Также, по его словам, "Конфедерация" воспользовалась ситуацией, когда после состоявшихся 15 октября парламентских выборов в Польше новое правительство еще не сформировано, а предыдущее уже не может принимать необходимые решения, которые помогли бы урегулировать проблему блокирования границы польскими перевозчиками. Поэтому так кажется, что точку поставит уже новое правительство. Однако пока в Польше никто не может сказать, когда это произойдет.

Формальную победу на парламентских выборах одержала провластная "Право и справедливость" (ПиС) Ярослав Качиньский. На днях президент Анджей Дуда поручил действующему премьеру Матеушу Моравецкому сформировать новое правительство. Номинально он может это сделать. Но нужно, чтобы он получил поддержку в новом парламенте, где у ПиС уже нет большинства. Поэтому все ждут, когда президент Дуда поручит формирование правительства "Гражданской коалиции" – блока правоцентристских партий во главе с бывшим польским премьером Дональдом Туском, вместе с "Третьим путем" и объединением левых сил "Ливица".