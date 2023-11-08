ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газы — спикер ЦАХАЛа

ХАМАС потерял контроль над северной частью сектора Газы, тысячи жителей переезжают на юг палестинского анклава во время наземной военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на представителя ЦАХАЛа контр-адмирала Даниэля Хагари.

Он заявил, что израильские военные нанесли значительный ущерб воздушным и морским силам террористической группировки ХАМАС и захватили около 700 снарядов для РПГ, которые использовались ХАМАС для атак на израильские войска в Секторе Газы.

"Мы продолжаем углублять наступление на город Газа и разрушаем шахты тоннелей, прилегающих к гражданским объектам", – сказал Хагари.

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По его словам, прекращения огня не будет, но Израиль разрешает гуманитарные паузы в определенное время, чтобы разрешить гражданскому населению эвакуироваться.

"Сегодня мы видели 50 000 жителей Газы, следовавших на юг, они понимают, что ХАМАС потерял контроль", — сказал спикер ЦАХАЛа.

Хагари также добавил, что количество подтвержденных заложников в Секторе Газы составляет 239 человек, однако эта цифра не является окончательной.

Напомним, старший советник премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Марк Регев заявил, что страна не планирует "длительную оккупацию" Сектора Газы в войне с ХАМАСом, но он будет нести ответственность за безопасность в регионе.

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