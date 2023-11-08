В ОПУ отреагировали на языковой скандал с Фарионом: "Не зовите в эфиры таких"

В Офисе Президента отреагировали на резонансный скандал с участием языковеда Ирины Фарион, оскорбившей военных ВСУ. В частности, украинским медиа посоветовали не тиражировать персонажей, не влияющих на государственные процессы.

Об этом в эфире телемарафона сказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

"Первое: все, кто сегодня защищает Украину – это герои Украины, для меня это точка. Второе: мне кажется, что военные достаточно четко, хорошо, круто ответили и будут дальше отвечать. Они умеют себя защищать. И третье: просто просьба – не берите в эфиры тех, кто не имеет влияния на проходящие в Украине процессы", – подчеркнул советник.

По мнению Подоляка, не последним аспектом в этой теме является банальный хайп. Сначала люди сидят, их никто не замечает, а потом они выходят и что-то говорят.

"После этого начинается этот дискурс, который не имеет никакого отношения к реалиям", – подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, заместитель председателя Комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки нардеп Егор Чернев обратился в СБУ с просьбой проверить высказывания языковеда и бывшего народного депутата Ирины Фарион по военным ВСУ. Она заявила, что не считает украинцами тех военных, которые говорят по-русски.

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