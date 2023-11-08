"Эта взлетно-посадочная полоса становится короче": в США использовали 96% средств на помощь Украине

Из средств, выделенных на военную поддержку, израсходовано около 90%.

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США использовали 96% средств, утвержденных Конгрессом на помощь Украине.

Об этом говорилось в сообщении Кирби во время брифинга.

"Минобороны имеет примерно до 1,1 миллиарда долларов для пополнения запасов к зиме. Следовательно, эта взлетно-посадочная полоса становится короче, и поэтому нам нужно одобрить этот дополнительный запрос (в Конгрессе – ред.)", – добавил он.

По его словам, США с начала войны предоставили Украине помощь на сумму более 60 миллиардов долларов. Этот пакет содержит как военную поддержку, так и экономическую, финансовую и гуманитарную, в том числе из денег, направляемых на военную поддержку, израсходовано около 90%.

В то же время, подчеркнул он, США по-прежнему считают, что Украина может восстановить полный контроль над всей территорией страны, хотя "это может быть не так быстро, как хотелось бы".

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский надеется на то, что следующий президент США поддержит Украину.

Добавим, Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах потребует от Запада компенсировать стоимость предоставленного Украине оружия.

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