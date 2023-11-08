Зеленский о возможной победе Трампа: "Я не знаю, хорошо это или плохо"

Зеленский отказался прямо отвечать на вопросы журналистов, насколько он обеспокоен возможной победой на выборах в США Дональда Трампа.

Президент Владимир Зеленский надеется на продление поддержки Украины со стороны США независимо от результатов президентских выборов в Соединенных Штатах в 2024 году.

Об этом глава государства сказал в интервью в рамках мероприятия Reuters NEXT.

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Зеленский отказался прямо отвечать на вопрос, насколько он обеспокоен возможной победой на выборах в США Дональда Трампа.

"Хорошо ли это (победа Трампа. – Ред.), или плохо – я не знаю. Я надеюсь, что американский президент всегда будет учитывать отношение общества", – отметил он.

"Если американское общество поддерживает Украину, если мы разделяем одинаковые ценности, проблемы, если мы понимаем все эти вызовы, результат и вред войны – я думаю, что любой президент – не знаю, кто это будет – будет помогать Украине", – продолжил глава государства.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах потребует от Запада компенсировать стоимость предоставленного Украине оружия. Также он в очередной раз заверил, что завершит войну в Украине через 24 часа и заставит Зеленского и Путина заключить соглашение.

По мнению Трампа, Украине нужно было "отдать" РФ свои территории.

В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что через 24 минуты сможет объяснить Трампу, что тот не сможет прекратить войну между Россией и Украиной за 24 часа в случае своего переизбрания.

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