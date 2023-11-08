Зеленський про можливу перемогу Трампа: "Я не знаю, добре це чи погано"

Зеленський відмовився прямо відповідати на питання журналісти, наскільки він занепокоєний можливою перемогою на виборах у США Дональда Трампа.

Президент Володимир Зеленський сподівається на прожовження підтримки України з боку США незалежно від результатів президентських виборів у Сполучених Штатах 2024 року.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю в межах заходу Reuters NEXT.

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Зеленський відмовився прямо відповідати на питання, наскільки він занепокоєний можливою перемогою на виборах у США Дональда Трампа.

"Чи це (перемога Трампа. – Ред.) добре, чи погано – я не знаю. Я сподіваюсь, що американський президент завжди зважатиме на ставлення суспільства", – зазначив він.

"Якщо американське суспільство підтримує Україну, якщо ми поділяємо однакові цінності, проблеми, якщо ми розуміємо всі ці виклики, результат і шкоду війни – я гадаю, що будь-який президент – не знаю, хто це буде – допомагатиме Україні", – продовжив глава держави.

Раніше Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах вимагатиме від Заходу компенсувати вартість наданої Україні зброї. Також він вкотре запевнив, що завершить війну в Україні за 24 години і змусить Зеленського й Путіна укласти угоду.

На думку Трампа, Україні потрібно було "віддати" РФ свої території.

Своєю чергою, Володимир Зеленський заявив, що за 24 хвилини зможе пояснити Трампу, що той не зможе припинити війну між Росією та Україною за 24 години у разі свого переобрання.

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