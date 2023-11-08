Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський про можливу перемогу Трампа: "Я не знаю, добре це чи погано"

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
764
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський про можливу перемогу Трампа: "Я не знаю, добре це чи погано"

Президент Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Зеленський відмовився прямо відповідати на питання журналісти, наскільки він занепокоєний можливою перемогою на виборах у США Дональда Трампа.

Президент Володимир Зеленський сподівається на прожовження підтримки України з боку США незалежно від результатів президентських виборів у Сполучених Штатах 2024 року.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю в межах заходу Reuters NEXT.

Зеленський відмовився прямо відповідати на питання, наскільки він занепокоєний можливою перемогою на виборах у США Дональда Трампа.

"Чи це (перемога Трампа. – Ред.) добре, чи погано – я не знаю. Я сподіваюсь, що американський президент завжди зважатиме на ставлення суспільства", – зазначив він.

"Якщо американське суспільство підтримує Україну, якщо ми поділяємо однакові цінності, проблеми, якщо ми розуміємо всі ці виклики, результат і шкоду війни – я гадаю, що будь-який президент – не знаю, хто це буде – допомагатиме Україні", – продовжив глава держави.

Раніше Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах вимагатиме від Заходу компенсувати вартість наданої Україні зброї. Також він вкотре запевнив, що завершить війну в Україні за 24 години і змусить Зеленського й Путіна укласти угоду.

На думку Трампа, Україні потрібно було "віддати" РФ свої території.

Своєю чергою, Володимир Зеленський заявив, що за 24 хвилини зможе пояснити Трампу, що той не зможе припинити війну між Росією та Україною за 24 години у разі свого переобрання.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
764
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація