Трамп планує політичні репресії проти опонентів у разі перемоги на виборах - WP

Зокрема Трамп планує переслідувати чинного голову Білого дому Джо Байдена та його сімʼю.

У разі перемоги на виборах президента у 2024 році Дональд Трамп планує використати Міністерство юстиції країни, щоб помститися своїм опонентам та критикам.

Про це інформує The Washington Post із посиланням на обізнані джерела.

При цьому експрезидент США вже зараз називає імена людей, яким він планує помститися.

"Дональд Трамп і його союзники почали розробляти конкретні плани використання федерального уряду для покарання критиків та опонентів, якщо він виграє другий термін", - йдеться в публікації.

Джерела видання повідомляють, що колишній президент планує переслідувати діючого голову Білого дому Джо Байдена, а також кількох своїх колишніх соратників, які зараз не приховують критики на адресу Трампа.

У цьому контексті фігурують, зокрема, прізвища ексголови апарату Білого дому Джона Келлі, експрокурора Вільяма Барра, колишнього головнокомандувача генерала Марка Міллі. Також храм планує притягнути до відповідальності посадовців з ФБР та Мінюсту.

"Аби полегшити Трампу можливість керувати діями мін’юсту, його команда розробила плани щодо відмови від 50-річної практики, спрямованої на захист від кримінального переслідування з політичних міркувань. Критики назвали такі ідеї небезпечними й неконституційними", - зауважується в публікації.

Крім того, за інформацією видання, соратники Трампа розробляють плани силового придушення ймовірних заворушень у день інавгурації: "Група під назвою «Проект-2025» розробляє план, який включає проєкти указів щодо розгортання Збройних сил всередині країни відповідно до Закону про повстання".

Нагадаємо, раніше колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Росія вкрала американські креслення та побудувала "супер-пупер" ракету.

Крім того, ми раніше інформували, що Дональд Трамп збирається вивести США з НАТО у разі перемоги на виборах 2024 року.

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