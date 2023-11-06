Трамп ответил на предложение Зеленского приехать в Украину

45-й президент США Дональд Трамп отклонил предложение главы Украины Владимира Зеленского приехать в Украину.

Об этом экс-глава США сообщил в интервью телеканалу Newsmax.

"Я с большим уважением отношусь к президенту Зеленскому, но считаю, что было бы некстати ехать в Украину этого времени. Сейчас с ним ведет дело администрация Байдена (действующий президент США — ред.), поэтому я не хотел бы создавать конфликт интересов", — заявил Трамп.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил экспредседателя США Дональда Трампа в Киев, чтобы через 24 минуты объяснить ему все о прекращении войны между РФ и Украиной.

По мнению Зеленского, Трамп не сможет договориться о мире с главой Кремля Владимиром Путиным, только если он настроен отдавать украинские территории и независимость, как заявлял ранее.

В то же время, по словам Трампа, будь он президентом, то договорился бы с Украиной и Россией о "справедливом и честном соглашении для всех", согласно которому Путин якобы "не хотел" захватить больше украинских территорий. Он даже получил от президента РФ похвалу за такую идею.

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