"Для нас это очень важно": Зеленский о том, когда Украина сможет добиться результатов на фронте

Безусловно, контрнаступление ВСУ сопровождается многочисленными сложностями.
Украина постарается достичь результатов на фронте до конца 2023 года. Для нас это очень важно.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский в рамках выступления на конференции Reuters NEXT.
"Мы не пытаемся поразить всех в мире, это нужно это нас самих. Каждый день мы теряем людей. Меньше, чем россияне, это хорошие новости. Но теряем, и это очень и очень плохо...", – подчеркнул главнокомандующий.
Зеленский также добавил, что Украина имеет план на 2024 год, и он вполне конкретный. Однако пока лидер не может раскрывать детали.
Напомним, президент заявил, что Украина стала еще на шаг ближе к ЕС.
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