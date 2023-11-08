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"Для нас это очень важно": Зеленский о том, когда Украина сможет добиться результатов на фронте

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
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"Для нас это очень важно": Зеленский о том, когда Украина сможет добиться результатов на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Сайт президента Украины

Безусловно, контрнаступление ВСУ сопровождается многочисленными сложностями.

Украина постарается достичь результатов на фронте до конца 2023 года. Для нас это очень важно.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в рамках выступления на конференции Reuters NEXT.

"Мы не пытаемся поразить всех в мире, это нужно это нас самих. Каждый день мы теряем людей. Меньше, чем россияне, это хорошие новости. Но теряем, и это очень и очень плохо...", – подчеркнул главнокомандующий.

Зеленский также добавил, что Украина имеет план на 2024 год, и он вполне конкретный. Однако пока лидер не может раскрывать детали.

Напомним, президент заявил, что Украина стала еще на шаг ближе к ЕС.

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Дата публикации
Просмотры
871
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