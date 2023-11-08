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"Для нас це дуже важливо": Зеленський про те, коли Україна зможе досягти результатів на фронті

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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"Для нас це дуже важливо": Зеленський про те, коли Україна зможе досягти результатів на фронті

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Сайт президента України

Безумовно, контрнаступ ЗСУ супроводжується численними складнощами.

Україна намагатиметься досягти результатів на фронті до кінця 2023 року. Для нас це дуже важливо.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у межах виступу на конференції Reuters NEXT.

"Ми не намагаємося вразити всіх у світі, це потрібно для нас самих. Щодня ми втрачаємо людей. Менше, ніж росіяни, це гарні новини. Але втрачаємо, і це дуже й дуже погано..." – наголосив головнокомандувач.

Зеленський також додав, що Україна має план на 2024 рік, і він є цілком конкретним. Однак поки лідер не може розкривати деталі.

Нагадаємо, президент заявив, що Україна стала ще на крок ближчою до ЄС.

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Дата публікації
Перегляди
871
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