"Для нас це дуже важливо": Зеленський про те, коли Україна зможе досягти результатів на фронті

Україна намагатиметься досягти результатів на фронті до кінця 2023 року. Для нас це дуже важливо.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у межах виступу на конференції Reuters NEXT.

"Ми не намагаємося вразити всіх у світі, це потрібно для нас самих. Щодня ми втрачаємо людей. Менше, ніж росіяни, це гарні новини. Але втрачаємо, і це дуже й дуже погано..." – наголосив головнокомандувач.

Зеленський також додав, що Україна має план на 2024 рік, і він є цілком конкретним. Однак поки лідер не може розкривати деталі.

Нагадаємо, президент заявив, що Україна стала ще на крок ближчою до ЄС.

Читайте також: