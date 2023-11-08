"Ця злітно-посадкова смуга стає коротшою": у США використали 96% коштів на допомогу Україні

З коштів, виділених на військову підтримку, витрачено близько 90%.

Речник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США використали 96% коштів, затверджених Конгресом на допомогу Україні.

Про це йшлося в повідомленні Кірбі під час брифінгу.

"Міноборони має приблизно до 1,1 мільярда доларів для поповнення запасів до зими. Отже, ця злітно-посадкова смуга стає коротшою, і тому нам потрібно схвалити цей додатковий запит (у Конгресі – ред.)", – додав він.

За його словами, США від початку війни надали Україні допомогу на суму понад 60 мільярдів доларів. Цей пакет містить як військову підтримку, так економічну, фінансову та гуманітарну, зокрема з грошей, які скеровували на військову підтримку, витрачено близько 90%.

Водночас, підкреслив він, США, як і раніше, вважають, що Україна може відновити повний контроль над усією територією країни, хоча "це може бути не так швидко, як хотілося б".

Тим часом президент України Володимир Зеленський сподівається на те, що наступний президент США підтримає Україну.

Додамо, Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах вимагатиме від Заходу компенсувати вартість наданої Україні зброї.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.