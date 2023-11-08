Міноборони втратило майже 2 млрд грн на контрактах через фірми-"прокладки" — розслідування

Три укладені у 2022 році контракти провалилися, а боєприпаси Україна так і не отримала.

Міністерство оборони України уклало три контракти з фірмами-прокладками на закупівлю боєприпасів для ЗСУ майже на 2 млрд гривень. Проте всі контракти провалилися, а боєприпаси Україна так і не отримала.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів hromadske.

Як з’ясували розслідувачі, 2022 року Міноборони уклало контракти з українською компанією "Львівський арсенал" на постачання 100 тисяч мінометних мін ($37,6 млн), із хорватською WDG promet — на 30 тисяч танкових пострілів (€32,5 млн) та зі словацькою Sevotech про закупівлю 15 тисяч комплектів шоломів і бронежилетів (€13 млн).

Контракт через трьох посередників

Українській компанії майже всі кошти було заплачено наперед. З боку міністерства контракт підписав тодішній т.в.о. директора Департаменту військово-технічної політики Олександр Лієв, а за “Львівський арсенал” – ексдепутат Юрій Збітнєв, який також є директором підприємства.

Під час розслідування було встановлено, що в цьому контракті між Міністерством оборони України та реальним виробником озброєння стояло аж три фірми-"прокладки", завданням яких було лише отримувати кошти. Реальна схема угоди мала такий вигляд: Elmech Sintermak (Хорватія) – WDG (Хорватія) – Sevotech (Словаччина) – "Львівський арсенал" (Україна) – Міністерство оборони України.

"Львівський арсенал" перерахував своїм закордонним партнерам 30% отриманих коштів. Решту грошей на рахунках компанії заарештували з ініціативи Міноборони, коли стало очевидно, що терміни постачання прострочено.

На запит hromadske хорватський завод Elmech Sintermak відповів, що ніколи не отримував ані коштів, ані сертифікатів кінцевого користувача – ані від держави Україна, ані від котроїсь зі згаданих компаній.

Кінцевим отримувачем коштів залишилася хорватська фірма WDG. Адвокат Їржі Вітченс, який представляє її інтереси, розповів журналістам, що "Львівський арсенал" провалив угоду і через це завод Elmech розірвав контракт з WDG.

Контракт з переплатою

WDG promet мала ще один провальний контракт із Міноборони України, укладений у грудні 2022 року, - на постачання до України 30 тисяч танкових пострілів калібру 125 мм за 32,5 млн євро. За прямим договором WDG мало почати постачати МОУ снаряди протягом місяця, але, як і з мінами, цього не сталося.

Передплата за цим контрактом становила 10%, тобто понад 3 млн євро.

Усього за двома контрактами Україна прямо або опосередковано заплатила WDG promet 14,6 млн євро. Від цих грошей майже нічого не лишилося. Про це стало відомо з виписки щодо руху коштів по рахунку компанії, яку адвокат WDG promet надав hromadske.

Україна не дочекалася шоломів та бронежилетів

Окрім того, журналістам стало відомо, що словацька фірма Sevotech ще до історії з мінами мала прямий контракт із Міноборони. Йдеться про угоду щодо постачання 17 тисяч комплектів шоломів та бронежилетів за 13 млн євро.

Цей контракт було укладено ще у квітні 2022-го, а постачання мали здійснити не пізніше кінця липня того ж року. В результаті Україна отримала лише 3 тисячі комплектів.

Де гроші?

Загалом за трьома контрактами загальною вартістю 3 млрд гривень Міноборони сплатило близько 2 млрд, не отримавши замовленого.

Приблизно 800 млн грн залишаються під контролем України – це залишок коштів по мінному контракту, арештованих на рахунках "Львівського арсеналу". Решту грошей можна буде повернути лише через складні правоохоронні історії по всій центральній Європі.

Нагадаємо, раніше в Центрі протидії корупції заявили, що Міністерство оборони України витратило 33,3 млрд грн на зброю та речі, яких українські військові так і не побачили, хоча гроші платників податків на них були витрачені.

Читайте також: