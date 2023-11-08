В ОПУ відреагували на мовний скандал із Фаріон: "Не кличте в ефіри таких"

В Офісі Президента відреагували на резонансний скандал за участю мовознавиці Ірини Фаріон, яка образили військових ЗСУ. Зокрема, українським медіа порадили не тиражувати персонажів, які не впливають на державні процеси.

Про це в ефірі телемарафону сказав радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

"Перше: всі, хто сьогодні захищає Україну – це герої України, для мене це крапка. Друге: мені здається, що військові достатньо чітко, файно, круто відповіли і будуть далі відповідати. Вони вміють себе захищати. І третє: просто прохання – не беріть в ефіри тих, хто не має впливу на процеси, які проходять в Україні", – наголосив радник.

На думку Подоляка, не останнім аспектом у цій темі є банальний хайп. Спершу люди сидять, їх ніхто не помічає, а потім вони виходять і щось говорять.

"Після цього починається оцей дискурс, який немає ніякого відношення до реалій", – підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, заступник голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки нардеп Єгор Чернєв звернувся до СБУ з проханням перевірити висловлювання мовознавиці й колишньої народної депутатки Ірини Фаріон щодо військових ЗСУ. Вона заявила, що не вважає українцями тих військових, які говорять російською.

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