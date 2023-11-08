Не любить носити бюстгальтер: Аманда Голден блиснула сосками дорогою на роботу

Британську радіоведучу часто можна побачити у спокусливих образах на вулицях Лондона.

Аманда Голден потрапила до об'єктивів папараці у Лондоні дорогою на роботу – на студіїю Global Radio, де вона веде шоу на Heart Breakfast.

Вона обрала для свого виходу пікантний лук у бежевих відтінках. На ній була трикотажна обтисла сукня міді з декольте і золотистими ґудзиками. Під вбранням був відсутній бюстгальтер, тож крізь тонку тканину були помітні її соски. Талію зірка прикрасила золотим поясом-ланцюжком і прикріпила до сукні значок у вигляді червоного маку.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

На плечі Аманда накинула класичне пальто кольору кемел і взула шкіряні бежеві чоботи на підборах. У руці вона тримала світло-бежеву сумку.

Аманда розпустила волосся, губи нафарбувала рожевою помадою і одягла на обличчя сонцезахисні окуляри у черепаховій оправі. На шиї у неї був золотий ланцюжок із підвіскою, у вухах – лаконічні сережки, а на руках – каблучки з камінням. Чорний манікюр завершив стильний образ радіоведучої.

Нагадаємо, раніше Аманда Голден обрала для свого виходу монохромний лук у всьому сірому.

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