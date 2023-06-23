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Не любить білизну: Аманда Голден у блакитному комбінезоні блиснула сосками

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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1781
Час на прочитання
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Не любить білизну: Аманда Голден у блакитному комбінезоні блиснула сосками

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Британська радіоведуча часто з'являється на вулицях Лондона без бюстгальтера.

Аманда Голден потрапила до об'єктивів папараці біля студії Global Radio, де вона веде ранкове шоу на Heart Breakfast у Лондоні.

Знаменитість обрала для свого виходу яскравий образ із пікантним акцентом. На ній був блакитний комбінезон зі штанями-палацо і американською проймою, під який вона не одягла бюстгальтер, тому крізь тканину були помітні її соски. На талії вона зав'язала блакитний тканинний пояс.

Аманда Голден / © Getty Images
Аманда Голден / Фото: Getty Images

Аутфіт Аманда доповнила білими туфлями і білою сумкою. Волосся блондинка розпустила, зробила макіяж із рожевою помадою, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри і завершила лук підвісками на золотих ланцюжках.

Минулого разу Голден продемонструвала образ у жовтій сукні з глибоким декольте, вирізом під ним і високим розрізом. Зверху вона одягла подовжений картатий жакет.

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Дата публікації
Перегляди
1781
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