Не любить білизну: Аманда Голден у блакитному комбінезоні блиснула сосками

Британська радіоведуча часто з'являється на вулицях Лондона без бюстгальтера.

Аманда Голден потрапила до об'єктивів папараці біля студії Global Radio, де вона веде ранкове шоу на Heart Breakfast у Лондоні.

Знаменитість обрала для свого виходу яскравий образ із пікантним акцентом. На ній був блакитний комбінезон зі штанями-палацо і американською проймою, під який вона не одягла бюстгальтер, тому крізь тканину були помітні її соски. На талії вона зав'язала блакитний тканинний пояс.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Аутфіт Аманда доповнила білими туфлями і білою сумкою. Волосся блондинка розпустила, зробила макіяж із рожевою помадою, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри і завершила лук підвісками на золотих ланцюжках.

Минулого разу Голден продемонструвала образ у жовтій сукні з глибоким декольте, вирізом під ним і високим розрізом. Зверху вона одягла подовжений картатий жакет.

Читайте також: