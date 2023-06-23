"Золото" та "срібло": збірна України виграла ще дві медалі в карате на Європейських іграх-2023

Збірна України завоювала ще дві медалі Європейських ігор 2023 року, які відбуваються в польському Кракові. Наші спортсмени вибороли "золото" та "срібло" в карате.

Чемпіоном Євроігор став Андрій Заплітний, який переміг у ваговій категорії до 75 кг.

Під час фінальної сутички наш співвітчизник поступався італійцю Даніеле де Віво з рахунком 2:3, але за дві секунди до кінця поєдинку провів результативну дію та вирвав золоту медаль.

Срібну нагороду у ваговій категорії до 61 кг здобула Аніта Серьогіна. Українка у фінальній сутичці за рівного рахунку 2:2 за додатковими показниками програла німкені Рім Хаміс.

Таким чином, наша збірна з карате сумарно виграла чотири медалі на Європейських іграх-2023. Напередодні Анжеліка Терлюга завоювала "золото" у вазі до 55 кг, а Нікіта Філіпов здобув "бронзу" в куміте у вазі до 60 кг.

Загалом на змаганнях у Кракові "синьо-жовті" вже мають десять нагород: 5 золотих, 3 срібні та 2 бронзові. Наша команда посідає друге місце в медальному заліку, поступаючись лише Італії (6 золотих, 4 срібні та 7 бронзових).

Європейські ігри-2023 триватимуть до 2 липня. Варто зазначити, що ці змагання також є частиною відбору на Олімпійські ігри-2024.

Нагадаємо, спортсменів із Росії та Білорусі не допустили до Європейських ігор-2023 через війну в Україні.

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