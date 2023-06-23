Україна здобула ще дві медалі у веслуванні на Європейських іграх-2023

У цій дисципліні "синьо-жовті" мають уже чотири нагороди.

Збірна України завоювала ще дві медалі Європейських ігор 2023 року, які відбуваються в польському Кракові. Два "срібла" було здобуто у веслуванні.

Перше "срібло" Європейських ігор-2023 нашій країні принесли Дмитро Даниленко, Олег Кухарик, Іван Семикін та Ігор Трунов у байдарці-четвірці на дистанції 500 метрів.

Український екіпаж пропустив уперед лише команду Іспанії, "бронзу" виграла Сербія.

Зазначимо, що Кухарик і Трунов здобули вже другу медаль на турнірі. Раніше вони виграла "золото" на байдарці-двійці на дистанції 500 метрів.

Іншу срібну нагороду для України виборола Людмила Лузан у веслуванні на каное-одиночці на 200-метрівці.

У фіналі вона подолала дистанцію за 46,937 секунди. Перемогу здобула полька Дорота Боровська (46,653), "бронзу" отримала іспанка Марія Кобера (47,441).

Для Лузан це друга медаль Євроігор-2023. У перший змагальний день вона здобула "золото" на каное-двійці на дистанції 500 метрів у парі з Валерією Теретою.

Таким чином, наша збірна з веслування виграла вже чотири нагороди на Європейських іграх-2023. Загалом на змаганнях у Кракові "синьо-жовті" вже мають вісім медалей: 4 "золота", 2 "срібла" і 2 "бронзи".

Європейські ігри-2023 триватимуть до 2 липня. Варто зазначити, що ці змагання також є частиною відбору на Олімпійські ігри-2024.

Нагадаємо, спортсменів із Росії та Білорусі не допустили до Європейських ігор-2023 через війну в Україні.

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