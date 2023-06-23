Головною проблемою контрнаступу ЗСУ стали російські “Алігатори” — Bild

Російські бойові гелікоптери Ка-52 (“Алігатор”) стали головною проблемою українського контрнаступу.

Таку думку висловив заступник головного редактора німецького видання Bild Пауль Ронцгаймер, побувавши на передовій та поспілкувавшись з українськими бійцями.

"Коли росіяни атакують нас sз гелікоптерів на відстані 8 км, у нас немає нічого, щоб відповісти їм на такій віддалі", - сказав журналістові поранений український солдат.

За словами Ронцгаймера, під час українського контрнаступу виявилося, що українським Силам оборони не вистачає ППО, бракує власної авіації - “всього того, про що так наполегливо говорив президент України Володимир Зеленський усі останні місяці".

Він зазначив, що наразі рано говорити, стане контрнаступ ЗСУ успіхом чи провалом.

Ка-52 "Алігатор" — російський ударний гелікоптер вартістю $16,1 мільйона. Він має озброєння для знищення броньованої техніки, повітряних цілей і живої сили. Також гелікоптер може виконувати функції командирської машини та координувати бойові групи.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленский заявив, що контрнаступ українських сил відбуватиметься так само, як торік восени, коли всім задавалося, що процес став дуже повільним, але потім ЗСУ почали швидко просуватися.

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