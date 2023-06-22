Контрнаступ ЗСУ: експерти застерігають від завищених очікувань — NYT

Для оцінки успіху контрнаступу ЗСУ будуть потрібні тижні або навіть місяці, тому аналітики застерігають від завищених очікувань.

Про це пише видання The New York Times.

За даними видання, яке посилається на українських військових, російські окопи дуже добре облаштовані. ЗС РФ вміють утримувати свої позиції. Щобільше, місцевість на півдні України є такою, що наступати там важко. Широкі відкриті поля, невеликі висоти змушують ЗСУ стикатися з труднощами.

Проте, як заявив експерт з оборони Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс, ЗСУ ще не задіяла більшу частину своїх сил, які були підготовлені до контрнаступу. Саме тому темпи просування такі повільні.

"Якби вони кинули всі сили прямо зараз і темпи були б повільними, це було б проблематично", — сказав він журналістам.

Крім того, на його думку, проблемою також є російська авіація, яка має шанс бити по українських військах.

"Упродовж усієї війни бойові літаки та ударні вертольоти ЗС РФ уникали контрольованого Україною повітряного простору, побоюючись бути збитими, але контрнаступ ЗСУ відкриває перед ними нові можливості", - зазначають журналісти.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ

Український контрнаступ триває. Сили оборони звільнили вже вісім населених пунктів

на півдні: Пʼятихатки, Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка й Благодатне.

Станом на 22 червня Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а саме: Новоданилівка — Роботине, Мала Токмачка — Вербове, Вільне Поле — Макарівка, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Українські сили можуть на якийсь час призупинити контрнаступну операцію та провести переоцінку поточної тактики для майбутніх атак. Про це повідомляє Інститут дослідження війни у зведенні від 18 червня.

Керівник естонського розвідцентру полковник Марго Гросберг 16 червня заявив, що найближчого тижня наступ України не очікується.

За інформацією видання The Wall Street Journal за 17 червня, український контрнаступ здебільшого зупинився для перегляду подальшої тактики.

Ці дані узгоджуються з нещодавніми оцінками ISW щодо масштабів і підходів локальних контратак України на півдні та сході. ISW раніше повідомляв, що ЗСУ поки не пускали в хід основну частину наявних сил. Основних зусиль у контрнаступі поки що не було зроблено. Операційні паузи, нагадали військові дослідники, — звичайне явище великих наступальних операцій. Поточна зупинка ще не означає, що контрнаступ ЗСУ закінчився.

Президент Володимир Зеленський визнав, що прогрес у контрнаступі "повільніший, ніж хотілося би".

Генерал Марк Міллі вважає, що на контрнаступ України піде значний час і за це доведеться заплатити високу ціну.

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