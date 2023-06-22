Збірна України виграла ще два "золота" на Європейських іграх-2023

В активі наших спортсменів вже шість медалей на змаганнях у Кракові.

Збірна України завоювала ще дві золоті медалі Європейських ігор 2023 року, які відбуваються у польському Кракові.

Ксенія Байло, Данило Коновалов, Анна Письменська та Олексій Середа стали чемпіонами у міксткоманді в стрибках з 3-метрової платформи та 10-метрової вишки.

Українські стрибуни у воду посіли перше місце з результатом 438,3 бала, випередивши команди Італії (398,25) та Іспанії (381,45).

Іншу золоту нагороду Україні принесла каратистка Анжеліка Терлюга, яка тріумфувала у вазі до 55 кг.

У вирішальній сутичці 31-річна одеситка перемогла Івет Горанову з Болгарії – 2:0.

Зазначимо, що саме Горановій наша каратистка програвала боротьбу за "золото" Олімпіади-2020, а також поступалася у фіналі попередніх Європейських ігор-2019.

Ще одну медаль Європейських ігор-2023 у карате для України здобув Нікіта Філіпов – "бронзу" у чоловічому куміте. 21-річний киянин поступився у півфінальному поєдинку вагової категорії до 60 кг греку Крістофу Стефану Ксеносу.

Крім того, призеркою Європейських ігор-2023 у кульовій стрільбі стала Олена Костевич. 38-річна українка виграла "бронзу" у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

Окрім нагороди, Костевич також завоювала ліцензію на Олімпійські ігри-2024, які відбудуться в Парижі. Таким чином, українська збірна має вже 9 ліцензій на Олімпіаду-2024: 5 – у плаванні, 4 – в кульовій стрільбі.

Загалом у скарбничці збірної України вже шість медалей на Європейських іграх-2023. Раніше золоті нагороди здобули Людмила Лузан / Валерія Терета (каное-двійка, дистанція 500 метрів) та Олег Кухарик / Ігор Трунов (байдарка-двійка, дистанція 500 метрів).

Європейські ігри-2023 триватимуть до 2 липня. Ці змагання також є частиною відбору на Олімпійські ігри-2024.

Нагадаємо, спортсменів з Росії та Білорусі не допустили до Європейських ігор-2023 через війну в Україні.

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