Сборная Украины выиграла еще два "золота" на Европейских играх-2023

В активе наших спортсменов уже шесть медалей на соревнованиях в Кракове.

Сборная Украины завоевала еще две золотые медали Европейских игр 2023 года, которые проходят в польском Кракове.

Ксения Байло, Даниил Коновалов, Анна Письменская и Алексей Середа стали чемпионами в микст-команде в прыжках с 3-метровой платформы и 10-метровой вышки.

Украинские прыгуны в воду заняли первое место с результатом 438,3 балла, опередив команды Италии (398,25) и Испании (381,45).

Другую золотую награду Украине принесла каратистка Анжелика Терлюга, которая триумфовала в весе до 55 кг.

В решающей схватке 31-летняя одесситка победила Ивет Горанову из Болгарии – 2:0.

Отметим, что именно Горановой наша каратистка проигрывала борьбу за "золото" Олимпиады-2020, а также уступала в финале предыдущих Европейских игр-2019.

Еще одну медаль Европейских игр-2023 в карате для Украины завоевал Никита Филипов – "бронзу" в мужском кумите. 21-летний киевлянин уступил в полуфинальном поединке весовой категории до 60 кг греку Кристофу Стефану Ксеносу.

Кроме того, призеркой Европейских игр-2023 в пулевой стрельбе стала Елена Костевич. 38-летняя украинка выиграла "бронзу" в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Кроме награды, Костевич также завоевала лицензию на Олимпийские игры-2024, которые состоятся в Париже. Таким образом, у украинской сборной уже есть 9 лицензий на Олимпиаду-2024: 5 – в плавании, 4 – в пулевой стрельбе.

Всего в копилке сборной Украины уже шесть медалей на Европейских играх-2023. Ранее золотые награды завоевали Людмила Лузан / Валерия Терета (каноэ-двойка, дистанция 500 метров) и Олег Кухарик / Игорь Трунов (байдарка-двойка, дистанция 500 метров).

Европейские игры-2023 продлятся до 2 июля. Эти соревнования также являются частью отбора на Олимпийские игры-2024.

Напомним, спортсменов из России и Беларуси не допустили на Европейские игры-2023 из-за войны в Украине.

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