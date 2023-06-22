Дуда призвал страны, предлагающие Украине "компромисс" с Россией, отдать свои территории

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны, регулярно призывающие Украину к "компромиссу" с российскими агрессорами, отказаться от собственных территорий.

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Соответствующее заявление польский лидер сделал во время интервью украинским журналистам.

Он заявил, что если некоторые лидеры готовы с легкостью отдавать территории ради компромисса, то пусть откажутся от территорий своих государств.

"Пусть Украина получит обратно Донецк, Луганск и Крым, а кто-то пусть отдаст России кусок своей территории. Вперед! Я думаю, РФ будет счастлива, если получит какой-нибудь хороший кусок, например, на средиземноморском побережье", — отметил Дуда.

Напомним, ранее Анджей Дуда заявлял, что России нельзя позволить победить Украину, ведь в таком случае она станет нападать на другие государства с целью оккупации.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский заявил, что у российских агрессоров были бы шансы оккупировать Украину, если бы США и партнеры не предоставляли оружие и финансирование во время войны.

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