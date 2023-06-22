"Это зверь": Дуда объяснил, почему нельзя позволить России победить Украину

Победа Украины в войне против России имеет несколько важных причин, считает президент Польши.

России нельзя позволить победить Украину, ведь в таком случае она начнет нападать на другие государства с целью оккупации.

Об этом заявил польский президент Анджей Дуда, общаясь с украинскими журналистами.

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В частности, он отметил, что победа Украины в войне против России имеет несколько важных причин.

Первая — это то, что героизм украинских военных и гражданских заслуживает высокого уважения.

"Народ, который таким образом защищается от наступления армии, которая в разы больше, лучше оснащена и вооружена, — для меня является чем-то естественным, что его просто необходимо поддерживать… Справедливость — на стороне тех, кто защищает свою свободу, независимость, дом, свою страну. Мы прекрасно знаем, кто здесь бандит, агрессор и нападающий, а кто жертва и кто защищается", - сказал он.

Вторая причина состоит в том, что в случае победы Россия гораздо сильнее почувствует свои империалистические амбиции и будет нападать на другие страны.

Дуда сравнил Россию с диким зверем, нападающим на людей. Он напомнил, что в таких случаях зверя ликвидируют, потому что он опасен.

"Так же и с Россией: если РФ "съест" Украину, даже частично, она бросится на остальную часть Украины, как только оправится. А потом набросится на другие страны — Польшу, страны Балтии, на страны бывшей сферы влияния Советского Союза", – сказал он.

Он добавил, что некоторые страны мира этого не понимают, но в Варшаве это прекрасно знают.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что у российских агрессоров были бы шансы оккупировать Украину, если бы США и партнеры не предоставляли оружие и финансирование во время войны.

Кроме того, мы ранее информировали, что Сейм Польши принял резолюцию с поддержкой вступления Украины в Североатлантический альянс.

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