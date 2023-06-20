З пікантним декольте та розрізом: Аманда Голден у жовтому аутфіті потрапила під приціл фотографів

52-річна радіоведуча традиційно усміхалася, коли потрапила під приціл папараці дорогою зі студії Global Studios, де працює на радіо.

Цього дня на ній був жовтий ансамбль: сукня з глибоким декольте та вирізом під ним, а також із високим розрізом та подовжений жакет у клітинку. Також Аманда взула бежеві туфлі-човники на підборах, у руках тримала маленьку жовту сумку із плетеної шкіри, і одягла кілька золотих браслетів та підвісок на шию.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Голден розпустила свої світлі локони і накрутила їх легкими хвилями і одягла великі чорні окуляри від сонця. Знаменитість мала дуже ефектний вигляд.

Раніше ми бачили Аманду в мінісукні з перфорацією, коли вона також потрапила до об'єктивів папараці біля студії Global Radio, де вона веде ранкове шоу на Heart Breakfast.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

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