З пікантним декольте та розрізом: Аманда Голден у жовтому аутфіті потрапила під приціл фотографів

Британська ведуча Аманда Голден блиснула фігурою у жовтій сукні із сексуальним вирізом, залишаючи студію Heart FM у Лондоні.
52-річна радіоведуча традиційно усміхалася, коли потрапила під приціл папараці дорогою зі студії Global Studios, де працює на радіо.
Цього дня на ній був жовтий ансамбль: сукня з глибоким декольте та вирізом під ним, а також із високим розрізом та подовжений жакет у клітинку. Також Аманда взула бежеві туфлі-човники на підборах, у руках тримала маленьку жовту сумку із плетеної шкіри, і одягла кілька золотих браслетів та підвісок на шию.
Голден розпустила свої світлі локони і накрутила їх легкими хвилями і одягла великі чорні окуляри від сонця. Знаменитість мала дуже ефектний вигляд.
Раніше ми бачили Аманду в мінісукні з перфорацією, коли вона також потрапила до об'єктивів папараці біля студії Global Radio, де вона веде ранкове шоу на Heart Breakfast.
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