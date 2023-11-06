"Просто иди на**й": экс-командир "Азова" жестко ответил Фарион

Жорин призвал полицию обратить внимание на провокационные заявления Фарион и подчеркнул, что она действует "по ФСБшным методичкам".

Экс-командир полка "Азов", заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин резко отреагировал на новое скандальное заявление Ирины Фарион об общении военных ВСУ на русском языке.

В своем Telegram-канале он впервые опубликовал пост на русском языке, специально обращаясь к Фарион.

"Никто тебе не давал права открывать рот в сторону бойцов "Азова", Третьей штурмовой или любого другого подразделения украинской армии. Поэтому просто иди ты на**й!" – говорится в сообщении.

Уже на украинском Жорин призвал полицию обратить внимание на провокационные заявления Фарион, которая, по его мнению, "раскалывает украинское общество по ФСБшным методичкам".

Напомним, что украинская языковед и экс-нардеп от "Свободы" Ирина Фарион обвинила военных, в том числе бойцов "Азова", в том, что они общаются на русском языке.

В частности, Фарион заявила, что не считает "азовцев" украинцами, потому что они не общаются на украинском.

В соцсетях украинцы возмутились таким заявлением и встали на защиту русскоязычных военных ВСУ.