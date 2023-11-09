Обстрелов стало меньше: Израиль впервые объявил гуманитарную паузу в Газе

Ранее Израиль отказывался предоставлять гуманитарную паузу, пока ХАМАС не освободит всех захваченных заложников.

Продолжаются переговоры о достижении трехдневного гуманитарного прекращения огня в Газе в обмен на освобождение около десятка заложников, удерживаемых ХАМАСом.

Об этом заявили два официальных лица из Египта, один из ООН и западный дипломат, которые на условиях анонимности говорили о важных дипломатических усилиях, пишет издание Independent.

По данным издания, соглашение позволит оказать больше помощи, в том числе ограниченное количество топлива. По словам официальных лиц и дипломата, это происходит при посредничестве Катара, Египта и Соединенных Штатов.

Накануне стало известно, что израильская армия впервые объявила четырехчасовую гуманитарную паузу в трех крупных центральных кварталах города Газа, чтобы предоставить жителям получить воду и продукты питания. Однако люди там все равно жалуются на дефицит воды и продовольствия.

По состоянию на 8 ноября на всей территории сектора Газа зафиксировали наименьшую интенсивность авиаударов с начала войны. Однако утром армия Израиля нанесла удары по городам Дейр-эль-Балах и Газа, в результате которых, как утверждается, погибли 40 человек, еще десятки получили ранения.

Правительство Израиля назвало условие для прекращения огня в Газе

Глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху подчеркнул, что прекращение огня помешает усилиям армии обороны Израиля освободить заложников, потому что единственное, что действует на ХАМАС — это военное давление.

По данным израильских официальных лиц, группировка боевиков удерживает 241 человек в заложниках. Министерство здравоохранения Газа заявило, что в общей сложности погибли более 10 000 человек. Среди них 4104 ребенка.

"В Израиле более 1400 человек погибли и 6900 получили ранения", — сообщили в офисе премьер-министра.

Напомним:

Конфликт разгорелся 7 октября, когда ХАМАС начал наступление на юг Израиля, в результате которого погибли более 1,4 тысяч человек и сотни человек были захвачены в заложники. По текущим израильским оценкам, количество заложников составляет 242 человека.

Сухопутные войска ЦАХАЛ 2 ноября прорвали переднюю линию обороны ХАМАСа на севере Сектора Газы. Представитель израильской армии Даниэль Хагари считает, что наземная операция продвигается по плану.

В сообщении говорится, что израильская армия начала последний этап войны против ХАМАС. Силы Цахала продвинулись вперед по трем направлениям.

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