Обстрілів стало менше: Ізраїль вперше оголосив гуманітарну паузу в Газі

Раніше Ізраїль відмовлявся надавати гуманітарну паузу доки ХАМАС не звільнить всіх захоплених заручників.

Тривають переговори щодо досягнення триденного гуманітарного припинення вогню в Газі в обмін на звільнення близько десятка заручників, утримуваних ХАМАС.

Про це заявили дві офіційні особи з Єгипту, один з ООН і західний дипломат, які на умовах анонімності говорили про важливі дипломатичні зусилля, пише видання Іndependent.

За даними видання, угода дозволить надати більше допомоги, зокрема обмежену кількість палива. За словами офіційних осіб і дипломата, це відбувається за посередництва Катару, Єгипту та Сполучених Штатів.

Напередодні стало відомо, що ізраїльська армія вперше оголосила чотиригодинну гуманітарну паузу у трьох великих центральних кварталах міста Газа, щоб надати можливість мешканцям отримати воду та продукти харчування. Проте люди там все одно скаржаться на дефіцит води та продовольства.

Станом на 8 листопада по всій території сектора Газа зафіксували найменшу інтенсивність авіаударів від початку війни. Проте вранці армія Ізраїлю завдала ударів по містах Дейр-ель-Балах та Газа, внаслідок яких, як стверджується, загинули 40 людей, ще десятки отримали поранення.

Уряд Ізраїлю назвав умову для припинення вогню у Газі

Очільник ізраїльського уряду Беньямін Нетаньягу наголосив, що припинення вогню завадить зусиллям армії оборони Ізраїлю звільнити заручників, тому що єдине, що діє на ХАМАС — це військовий тиск.

За даними ізраїльських офіційних осіб, угруповання бойовиків утримує 241 особу в заручниках. Міністерство охорони здоров'я Гази заявило, що загалом загинули понад 10 000 людей. Серед них 4104 дитини.

"В Ізраїлі понад 1400 людей загинули і 6900 отримали поранення", — повідомили в офісі прем'єр-міністра.

Нагадаємо:

Конфлікт розгорівся 7 жовтня, коли ХАМАС розпочав наступ на південь Ізраїлю, в результаті якого загинуло понад 1,4 тис. осіб і сотні людей були захоплені в заручники. За поточними ізраїльськими оцінками, кількість заручників становить 242 особи.

Сухопутні війська ЦАХАЛ 2 листопада прорвали передню лінію оборони ХАМАС на півночі Сектора Гази. Представник ізраїльської армії Даніель Хагарі вважає, що наземна операція просувається за планом.

У повідомленні йдеться про те, що ізраїльська армія розпочала останній етап війни проти ХАМАС. Сили ЦАХАЛу просунулися вперед за трьома напрямками.

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