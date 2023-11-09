Блокування кордону з Україною: польські перевізники раніше працювали у РФ та Білорусі

Страйкує лише одна з чотирьох польських асоціацій перевізників, які раніше працювали на ринку РФ та Білорусі.

Польські перевізники, які блокують кордон з Україною, раніше працювали в РФ та Білорусі.

Про це повідомили в Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, йдеться на сайті Федерації роботодавців України.

Зазначається, що страйкує лише одна з чотирьох польських асоціацій перевізників. Їх не підтримали інші асоціації, а польський Уряд двічі звертався з проханням зупинити акцію.

Український уряд до сьогодні не отримував офіційних звернень польських страйкарів і всі вимоги відомі лише зі ЗМІ.

Заступниця генерального директора ФРУ Юлія Гончарова повідомила про наявність проблем з експортом продукції через великі черги на кордоні. За її словами, середня затримка вантажів складає для 40% респондентів - 5-10 днів, для 53% - 10-15 днів, решта заявила або про швидкий перетин кордону (до 5 діб), або про затримку понад 15 діб.

"Ситуація, що склалась на кордоні, має кілька складових і впливає вже не лише на експорт виробленої української продукції, але й на майбутні контракти 2024 року, а отже на наповнення бюджету наступного року", - сказала вона.

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Наслідки блокування для економіки України

Голова Ради Федерації роботодавців України і співвласник Костопільського заводу скловиробів Дмитро Олійник поінформував, що підвищення вартості логістики в 2,5 рази становить додаткові 7-8% собівартості продукції. Листопад та грудень є важливим часом для укладання контрактів на майбутній рік.

І вже сьогодні іноземні споживачі мають сумніви і говорять українським виробникам: "Шануємо, поважаємо, цінуємо вашу якість, влаштовує ціна. Але з огляду на ті ризики, які ми бачимо, що формує позицію сьогодні, то програма-мінімум – ми будемо зменшувати об’єм. Тобто ми будем заміщати доставщиками, до прикладу, польськими", - пояснив ситуацію Дмитро Олійник.

Нагадаємо, раніше експерт розповів, чому поляки блокують кордон з Україною і як це питання можна вирішити.

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