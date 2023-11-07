Астрологический прогноз на 10 ноября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для решения старых, надоевших проблем – для этого на них необходимо посмотреть под новым углом зрения, сразу станет понятно, что они не представляют особой сложности. Особенно продуктивным станет общение с теми родственниками, друзья и знакомые, кто старше нас по возрасту: они – в силу своего опыта – могут дать действительно ценный совет.
Символ дня: Парусник.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый.
Счастливые камни дня: лиловый аметист, розовый и малиновый кварц, изумруд.
За какую часть тела отвечает: ноги – икры, щиколотки, ступни.
Болезни дня: вероятны проблемы с лимфатической и кровяной системой, поэтому сдавать кровь не рекомендуется. Необходимо также отказаться от физических – прежде всего, спортивных – нагрузок, они чреваты травмами.
Питание дня: еда этого дня должна быть постной, от картофеля и цитрусовых необходимо отказаться.
Стрижка дня: стричься в этот день не только можно, но и нужно.
Магия и мистика дня: можно читать любовные заговоры, привороты и отвороты.
Сны дня: сны нынешней ночи вещие и сбываются быстро, не заставляя себя долго ждать.
Табу дня: нельзя смотреться в зеркала и переохлаждаться.
Цитата дня: «Следует опасаться не возникновения мыслей, а промедления в их осознании» (Будда).
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