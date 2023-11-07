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Астрологический прогноз на 10 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
180
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 10 ноября

Парусник - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для решения старых, надоевших проблем – для этого на них необходимо посмотреть под новым углом зрения, сразу станет понятно, что они не представляют особой сложности. Особенно продуктивным станет общение с теми родственниками, друзья и знакомые, кто старше нас по возрасту: они – в силу своего опыта – могут дать действительно ценный совет. 

Символ дня: Парусник. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый. 

Счастливые камни дня: лиловый аметист, розовый и малиновый кварц, изумруд. 

За какую часть тела отвечает: ноги – икры, щиколотки, ступни. 

Болезни дня: вероятны проблемы с лимфатической и кровяной системой, поэтому сдавать кровь не рекомендуется. Необходимо также отказаться от физических – прежде всего, спортивных – нагрузок, они чреваты травмами. 

Питание дня: еда этого дня должна быть постной, от картофеля и цитрусовых необходимо отказаться. 

Стрижка дня: стричься в этот день не только можно, но и нужно. 

Магия и мистика дня: можно читать любовные заговоры, привороты и отвороты. 

Сны дня: сны нынешней ночи вещие и сбываются быстро, не заставляя себя долго ждать. 

Табу дня: нельзя смотреться в зеркала и переохлаждаться. 

Цитата дня: «Следует опасаться не возникновения мыслей, а промедления в их осознании» (Будда). 

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Дата публикации
Просмотры
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