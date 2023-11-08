Стало відомо, навіщо Алла Пугачова приїздила до Росії

Раніше причиною називали врегулювання питань з нерухомості артистки в РФ.

Неочікуваний приїзд співачки Алли Пугачової до Росії викликав багато питань і отримав мало відповідей.

Артистка, яку в РФ разом з чоловіком Максимом Галкіним, вважають зрадниками через їхню підтримку України, приїхала до країни-терористки на декілька днів. Як пише РосЗМП, тепер стало відомо, для чого. Раніше писали, що Пугачова в Росії розбиралася з нерухомістю, якою володіє її сім'я.

Та композитор Ігор Лелін одному з російських пропагандистських видань заявив, що Пугачова з ним записала три пісні у тверській студії.

"Любовні звичайні пісні. Про жінку, про чоловіка, про кохання до чоловіка, про кохання до дітей. Тобто, якесь звичайне домашнє абсолютно якесь таке. Ну, тобто, це не "ледяной горою айсберг". Це не попсові пісні", - розповів Лелін.

Алла Пугачова та Максим Галкін з дітьми / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Він же заявив, що більше Алла Пугачова приїздити до Росії наміру не має:

"Не буде жодного наступного приїзду. Це абсолютно разовий варіант, який їй знадобився для якихось її особистих внутрішніх справ", - додав композитор.

Нагадаємо, днями Максим Галкін повідомив, що Алла Пугачова покинула Росію і розсекретив, де вони з дружиною наразі перебувають.

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