У Львові демонтували чергову радянську скульптуру: яку саме

Так, у Львові демонтували одну зі скульптур, встановлених на честь радянських діячів. Йдеться про "Космонавтику".

Про це повідомив перший заступник мера Львова Андрій Москаленко.

"Скульптурна композиція "Космонавтика" на вулиці Виговського переїжджає в музей "Територія Терору", – зазначив він.

Демонтаж скульптури "Космонавтика"

Що відомо про скульптуру

Скульптуру "Космонавтика" створили й встановили на честь радянської космонавтки Валентини Терешкової. Наразі вона є депутаткою Держдуми Росії. Як відомо, у 2014 році політикиня підтримала незаконну анексію Кримського півострова РФ.

Раніше на Львівщині проголосували за перейменування Червонограда.

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