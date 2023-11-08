У Львові демонтували чергову радянську скульптуру: яку саме

Російська агресія спричинила потужну хвилю деколонізації, декомунізації й дерусифікації по всій країні.
Так, у Львові демонтували одну зі скульптур, встановлених на честь радянських діячів. Йдеться про "Космонавтику".
Про це повідомив перший заступник мера Львова Андрій Москаленко.
"Скульптурна композиція "Космонавтика" на вулиці Виговського переїжджає в музей "Територія Терору", – зазначив він.
Що відомо про скульптуру
Скульптуру "Космонавтика" створили й встановили на честь радянської космонавтки Валентини Терешкової. Наразі вона є депутаткою Держдуми Росії. Як відомо, у 2014 році політикиня підтримала незаконну анексію Кримського півострова РФ.
Раніше на Львівщині проголосували за перейменування Червонограда.
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