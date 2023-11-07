Леся Никитюк со слезами на глазах сообщила о горе в ее семье

Украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала, что в ее семье случилось горе.

Печальной новостью знаменитость поделилась в Instagram-stories. Леся рассказала, что умер ее родной и близкий человек – бабушка Мария. Ведущая немедленно поехала в село, где жила бабушка, чтобы провести ее в последний путь.

Леся Никитюк с бабушкой / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Умерла наша бабушка Мария… Сегодня съехались в наше родное село все родственники, дети, внуки, чтобы попрощаться с бабушкой", — поделилась Леся.

Пост Леси Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Когда Никитюк делилась печальной новостью о потере родного человека, она не могла сдержать слез и плакала. Ведущая призналась, что у нее больше не осталось ни бабушек, ни дедушек.

"Доезжаю я к дому, еду через села. Плачу, вспоминаю... Это уже не осталось у меня ни бабушек, ни дедушек. Такая жизнь...Как говорят старые люди: "Дай Бог еще нам дожить до 90 лет и умереть своей смертью". У наше время это большая редкость. Бабушка пережила Голодомор, пережила войну. Это все еще потрепало нервы. У кого бабушки и дедушки живы – дай им Бог здоровья. Не забывайте о них, звоните им, пишите", — добавила ведущая.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк отметила, что бабушка Мария навсегда останется в ее памяти и сердце.

"Мы скучаем по тебе…", — растрогала обращением к бабушке Леся.

Бабушка Леси Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, недавно умер украинский ведущий Анатолий Васянович. Телевизионщика не стало в возрасте 80 лет.

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