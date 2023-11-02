Умер известный украинский ведущий и диктор Анатолий Васянович

Умер известный украинский телеведущий и диктор новостей Анатолий Васянович.

Печальную новость в своем Facebook сообщил телевизионщик Николай Канишевский со ссылкой на слова жены Анатолия Семеновича – госпожи Зои. Отмечается, что ведущего не стало 1 ноября. Он ушел из жизни в немецком Висбадене в возрасте 80 лет.

"Люди почтенного возраста хорошо помнят его как диктора Республиканского телевидения. Пришел он на Крещатик,26 в середине семидесятых и начинал свою деятельность как диктор информационной программы "Вісті". Был ведущим многих молодежных литературных и музыкальных программ", — говорится в сообщении Николая Канишевского.

Анатолий Васянович/Фото: из частного фотоархива Наталии Удовченко

Ведущий в свое время работал под псевдонимом "Анатолий Васянюк", а уже в 1990-х под своим настоящим именем и фамилией. Телевидению Анатолий Семенович посвятил 32 года своей жизни, а на пенсию он ушел в далеком 2008 году.

Напомним, 17 октября не стало украинского актера и ведущего Сергея Сивохо, который прославился благодаря участию в игре КВН. Недавно стало известно, что где и во сколько 3 ноября состоится прощание со знаменитостью.

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