В США рассказали, насколько целесообразно Украина использует их оружие

В посольстве США в Киеве мониторят данные об использовании переданного Штатами оружия и техники.

Всю оказанную Соединенными Штатами Америки военную помощь Украина использует по назначению.

Об этом заявила посол Штатов в Украине Бриджит Бринк в интервью Fox News.

По ее словам, ни одна единица вооружения или гуманитарной помощи от США не была использована Украиной не по назначению.

"Мы наблюдаем, как сокол, и мы должны продолжать это делать", — отметила Бринк.

Посол также добавила, что украинцы полностью открыты в вопросе мониторинга относительно безопасности или любой другой помощи. Кроме того, Бринк рассказала об изменении отношения к коррупции со стороны украинского общества – теперь ее не терпят. Этот факт Бринк оценила положительно, как и то, что президент, правительство и парламент страны активно расследуют дела должностных лиц высокого ранга и членов парламента.

Напомним, в Пентагоне ранее заявили, что ставя Украине условия применения американского оружия, но не выдвигая их Израилю – это не значит, что они не доверяют Киеву. Просто "Украина и Израиль сейчас ведут две очень разные войны".

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