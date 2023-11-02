Помер відомий український ведучий та диктор Анатолій Васянович

Телевізійника не стало на 81-му році життя.

Помер відомий український телеведучий та диктор новин Анатолій Васянович.

Сумну новину у своєму Facebook повідомив телевізійник Микола Канішевський із посиланням на слова дружини Анатолія Семеновича – пані Зою. Зазначається, що ведучого не стало 1 листопада. Він пішов з життя у німецькому місті Вісбаден у віці 80 років.

"Люди поважного віку добре пам'ятають його як диктора Республіканського телебачення. Прийшов він на Хрещатик,26 в середині сімдесятих і починав свою діяльність як диктор інформаційної програми "Вісті". Був ведучим багатьох молодіжних літературних і музичних програм", - йдеться в повідомленні Миколи Канішевського.

Анатолій Васянович / Фото: з приватного фотоархіву Наталії Удовченко

Ведучий свого часу працював під псевдонімом "Анатолій Васянюк", а вже в 1990-х роках під своїм справжнім ім'ям та прізвищем. Телебаченню Анатолій Семенович присвятив 32 роки свого життя, а на пенсію він пішов далекого 2008 року.

Нагадаємо, 17 жовтня не стало українського актора та ведучого Сергія Сивохи, який прославився завдяки участі в грі КВК. Нещодавно стало відомо, що де та о котрій 3 листопада відбудеться прощання зі знаменитістю.

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