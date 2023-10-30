Сергій Сивохо помер: де та коли відбудеться прощання з шоуменом

Стало відомо, де та коли відбудеться прощання з колишнім гравцем КВК, українським актором, ведучим та політиком Сергією Сивохою.

Як повідомляється в Instagram "Ліги Сміху", в останню путь шоумена проведуть вже 3 листопада. Прощання з гумористом відбудеться в Києві в МЦКМ "Жовтневий палац". Церемонія розпочнеться об 11:00.

Сергій Сивохо / Фото: instagram.com/ligasmihu_official

Зазначимо, Сергій Сивохо пішов з життя вранці 17 жовтня. Відомо, що тривалий час шоумен боровся з тяжкою хворобою. Влітку 2017 року медики поставили гумористу діагноз виразка шлунку та порадили негайно худнути. Тоді Сивохо скинув 50 кіло. Проблеми зі здоров'ям на цьому не закінчилися. У легенях гумориста через малорухливий спосіб життя почала накопичуватися рідина. Лікарям тоді довелося вводити Сивохо в стан штучної коми. Відомо, що останні дні свого життя знаменитість провів у Німеччині, де він лікувався. Як пригадував його приятель, шоумен помітно схуд, ледь пересувався та користувався милицями.

Сергій Сивохо / Фото: із соцмереж

У Сергія Сивохи залишилася дружина Тетяна та син Савва. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, що про них відомо, чим вони займаються та який мають вигляд.

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