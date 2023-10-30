Сергей Сивохо умер: где и когда состоится прощание с шоуменом

Стало известно, где и когда состоится прощание с бывшим игроком КВН, украинским актером, ведущим и политиком Сергеей Сивохо.

Как сообщается в Instagram "Лиги Смеха", в последний путь шоумена проведут уже 3 ноября. Прощание с юмористом состоится в Киеве в МЦКИ "Октябрьский дворец". Церемония начнется в 11:00.

Сергей Сивохо / Фото: instagram.com/ligasmihu_official

Отметим, Сергей Сивохо ушел из жизни утром 17 октября. Известно, что долгое время шоумен боролся с тяжелой болезнью. Летом 2017 года медики поставили юмористу диагноз язва желудка и посоветовали немедленно худеть. Тогда Сивохо скинул 50 кило. Проблемы со здоровьем на этом не закончились. В легких юмориста из-за малоподвижного образа жизни начала накапливаться жидкость. Врачам тогда пришлось вводить Сивохо в состояние искусственной комы. Известно, что последние дни своей жизни знаменитость провел в Германии, где он лечился. Как вспоминал его приятель, шоумен заметно похудел, едва передвигался и пользовался костылями.

Сергей Сивохо / Фото: из соцсетей

У Сергея Сивохо осталась жена Татьяна и сын Савва. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, что о них известно, чем они занимаются и как выглядят.

Читайте также: