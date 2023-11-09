Мужчина женился и на следующий день стал миллионером

Эти два дня стали одними из самых ярких в жизни супругов.

Паре из Мичигана особенно запомнились два дня из жизни, когда они выиграли миллион долларов в лотерею на следующий день после свадьбы.

Об этом пишет upi.com.

57-летний мужчина и его новоиспеченная жена после празднования отправились в магазин, где приобрели скретч-билет Diamonds & Pearls. Он отдал билет любимой, чтобы она его соскребла. Пара была шокирована, узнав о выигрыше и сперва не поверила в это.

"Когда она объявила сумму приза в миллион долларов, мы не поверили. Мы продолжали читать инструкцию снова и снова, чтобы убедиться, что мы действительно выиграли. Для нас это были ошеломляющие несколько дней!" – прокомментировал новоиспеченный миллионер.

Молодожены посетили штаб-квартиру лотереи, чтобы забрать свой приз. Пока что мужчина получил свой выигрыш в виде единовременной выплаты в размере 693 000 долларов.

Он сказал, что призовые деньги будут инвестированы.

Напомним, суеверный мужчина мгновенно разбогател на 100 000 долларов. У него сильно чесалась левая рука.

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