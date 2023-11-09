Студентка стала миллионершей из-за ошибки и устроила безумный шоппинг: чем это закончилось (фото)

Студентка, которой случайно дали грант в размере более миллиона долларов, подумала, что это "дар от Бога", прежде чем приступить к 73-дневной трате денег.

Об этом пишет Daily Star.

32-летняя Сибонгили Мани обычно получала помощь в размере 105 долларов в месяц, чтобы прокормить себя и оплатить книги во время курса бухгалтерского учета. Она была ошеломлена, когда увидела, что ей дали в 10 000 раз больше денег, чем обычно.

Мани из Южной Африки сразу стала миллионером после того, как в 2017 году на ее банковский счет было переведено 14 миллионов рандов, что на тот момент эквивалентно примерно 1 083 000 долларов.

Но вместо того, чтобы усомниться в сумме, Мани быстро начала тратить деньги на новые iPhone для себя и ее друзей, а также прическу. Также она покупала дорогие бутылки виски в роскошных клубах. В день девушка тратила более 800 долларов. К слову, дневная зарплата в ее стране составляла 49 долларов.

Сибонгили Мани / Фото: Facebook

Богатство женщины было разоблачено, когда она оставила в магазине кассовый чек, показавший, что на ее счету осталась сумма, эквивалентная 983 000 долларов.

О ней сообщили в программу помощи, прежде чем ее арестовали и обвинили в краже и мошенничестве, а затем приговорили к пяти годам заключения после того, как она потратила 818 000 рандов – около 60 000 долларов на тот момент. Но Мани отрицала приговор и заявила, что считает эти средства "чудо-деньгами".

Чек / Фото: Facebook

"То, с чем я столкнулась, совершенно несправедливо", – написала она в своем блоге. "Деньги, которые я тогда получила, я потратила, не задумываясь, потому что Бог не дает свои дары только с рук. Я думала, что это чудо-деньги. Если бы я знала тогда, что все так закончится. Я пишу это с грустью на сердце. Я останусь сильной, пока не выйду из тюрьмы, хотя это будет тяжело".

Ее адвокат Асанда Пакаде позже подал апелляцию на том основании, что Мани не представляет опасности для общества. Он также сказал, что она не искала денег, а поскольку тюрьмы уже переполнены, он утверждал, что заключение не подходит его клиентке.

Сибонгили Мани / Фото: Facebook

Он добавил, что Национальная программа финансовой помощи студентам по ошибке послала сумму и даже не заметила исчезновение денег, пока об этом не было доведено до их сведения. Во время слушания в Высоком суде Восточного Лондона в Маханде двое судей согласились приостановить приговор Мани, если она не совершит кражу или мошенничество, находясь на свободе.

Ей было предложено пройти 14 недель общественных работ и пройти курс консультирования. Однако ей разрешили оставить полученные деньги себе.

Адвокат Мани Пакаде сказал впоследствии: "Она чувствует большое облегчение и очень счастлива, что ей не придется идти в тюрьму, и с нетерпением ждет возможности оставить все это позади и начать заново. Она собирает свою жизнь, которая разбилась на куски, воедино снова, и с нетерпением ждет возможности начать все сначала. Она очень благодарна суду за то, что он принял это решение".

Напомним, мужчина женился и на следующий день стал миллионером. Эти два дня стали одними из самых ярких в жизни супругов.

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