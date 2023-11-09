Новое хобби: многодетная мать Крисси Тейген показала, чем занимается по вечерам

Американская модель и телеведущая показала, что делает, когда все дети спят.
37-летняя многодетная мать Крисси Тейген в своем Instagram часто показывает, как проводит время со своими детьми – двумя дочерьми и сыном. Они рисуют, готовят и играют, а перед сном она обязательно читает им книги.
После того, как дети заснули, у Крисси есть немного времени на свои увлечения. В сториз ведущая показала, что занялась новым творческим хобби – она рисует картины по номерам. Это занятие успокаивает звезду и приводит ее мысли в порядок.
Напомним, ранее Крисси Тейген попала под прицел папарацци, когда пришла поддержать сына на футбольном матче. Она просто сияла от гордости за своего ребенка, ведь даже для поддержки взяла помпоны и сделал принт на футболке с его именем.
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