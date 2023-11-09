Новое хобби: многодетная мать Крисси Тейген показала, чем занимается по вечерам

37-летняя многодетная мать Крисси Тейген в своем Instagram часто показывает, как проводит время со своими детьми – двумя дочерьми и сыном. Они рисуют, готовят и играют, а перед сном она обязательно читает им книги.

После того, как дети заснули, у Крисси есть немного времени на свои увлечения. В сториз ведущая показала, что занялась новым творческим хобби – она рисует картины по номерам. Это занятие успокаивает звезду и приводит ее мысли в порядок.

Крисси Тейген показала свое новое хобби / Фото: Instagram Крисси Тейген

Напомним, ранее Крисси Тейген попала под прицел папарацци, когда пришла поддержать сына на футбольном матче. Она просто сияла от гордости за своего ребенка, ведь даже для поддержки взяла помпоны и сделал принт на футболке с его именем.

Крисси Тейген / Фото: Getty Images

Читайте также: