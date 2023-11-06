В пудровом комбинезоне и на шпильках: новый выход пресс-секретаря Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер продемонстрировала новый лук на очередном брифинге в Вашингтоне.

В этот раз она предстала перед журналистами в стильном комбинезоне пудрового цвета с элегантным воротником, тканевым поясом на талии и прямыми брюками. Сверху Карин надела черный жакет. Обута она была в золотистые бархатные туфли на шпильках.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Свой образ Жан-Пьер дополнила золотыми серьгами в виде листочков, кулоном-камешком на цепочке и серебряным браслетом. Объемная прическа с кудрями и макияж с розовой помадой завершили аутфит пресс-секретаря.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер пришла на работу в темно-синем платье с пуговицами, бирюзовым воротником, цветными вставками и пикантным декольте.

Читайте также: