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В пудровом комбинезоне и на шпильках: новый выход пресс-секретаря Байдена

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
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В пудровом комбинезоне и на шпильках: новый выход пресс-секретаря Байдена

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин Жан-Пьер пополнила гардероб стильным комбинезоном.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер продемонстрировала новый лук на очередном брифинге в Вашингтоне.

В этот раз она предстала перед журналистами в стильном комбинезоне пудрового цвета с элегантным воротником, тканевым поясом на талии и прямыми брюками. Сверху Карин надела черный жакет. Обута она была в золотистые бархатные туфли на шпильках.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Свой образ Жан-Пьер дополнила золотыми серьгами в виде листочков, кулоном-камешком на цепочке и серебряным браслетом. Объемная прическа с кудрями и макияж с розовой помадой завершили аутфит пресс-секретаря.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер пришла на работу в темно-синем платье с пуговицами, бирюзовым воротником, цветными вставками и пикантным декольте.

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Дата публикации
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