Как над Одесчиной ночью сбивали дроны – видео от Воздушных сил

Командующий Воздушными силами показал, как сбивали "Шахеды" над Одесской областью.

В ночь на понедельник, 6 ноября, российские оккупанты атаковали Одессу и окрестности города, выпустив ракеты "Оникс" и "Искандер-М". Над Одесской областью также сбили 15 дронов.

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук показал боевую работу противовоздушной обороны в регионе.

"5 ноября 2023 года. Поражение ударных беспилотников "Shahed-131/136" в небе над Одесчиной", — говорится в сообщении.

Николай Олещук также добавил, что на видео – боевая работа зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг".

Напомним, в Одессе выросло количество пострадавших в результате ночной атаки оккупантов.

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