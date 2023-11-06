Як над Одещиною вночі збивали дрони – відео від Повітряних сил

Командувач Повітряних сил показав, як збивали "Шахеди" над Одеською областю.

У ніч проти понеділка, 6 листопада, російські окупанти атакували Одесу та околиці міста, випустивши ракети "Онікс" та "Іскандер-М". Над Одещиною також збили 15 дронів.

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук показав бойову роботу протиповітряної оборони у регіоні.

"5 листопада 2023 року. Ураження ударних безпілотників "Shahed-131/136" у небі над Одещиною", - йдеться у дописі.

Микола Олещук також додав, що на відео – бойова робота зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь".

Нагадаємо, в Одесі зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки окупантів.

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