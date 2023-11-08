У рожевому жакеті і смугастій сорочці: прессекретарка Байдена на брифінгу у Вашингтоні

Карін Жан-П’єр продовжує експериментувати з різними кольорами у своїх ділових аутфітах.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр взяла участь у черговому брифінгу у Вашингтоні.

Перед журналістами вона постала у діловому образі, у якому поєднала яскравий і спокійний кольори.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

На прессекретарці були рожеві штани, рожевий подовжений жакет із рожевими ґудзиками і сіра смугаста сорочка цікавого крою – складалося враження, що вона одягла дві однакові сорочки, але з різними комірами.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Аутфіт Жан-П’єр традиційно доповнила обємною зачіскою з кучерями, макіяжем в улюблених відтінках – з рожевою помадою та персиковими тінями, перлинними сережками-пусетами і срібним браслетом.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр з'явилася на роботі у стильному комбінезоні пудрового кольору з елегантним коміром, тканинним поясом на талії і прямими штанями.

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