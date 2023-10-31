У ніжно-рожевому жакеті та з елегантним намистом із перлів: прессекретарка Байдена виступила перед журналістами

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр продемонструвала на черговому брифінгу у Вашингтоні новий діловий образ.

Карін з'явилася перед журналістами в ніжно-рожевому жакеті, білій блузці з драпуванням і V-подібним вирізом, а також у ніжно-рожевих штанях.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Жан-П’єр не змінює своєї любові до об'ємної короткої зачіски з кучерями. Макіяж був також улюблений – персикові тіні на повіках і рожева помада на губах. Вуха вона прикрасила перлинними сережками-пусетами, а шию – елегантним перлинним намистом.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Карін Жан-П’єр минулого разу прийшла на пресбрифінг у зеленій сукні з рукавами "бараняча нога".

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